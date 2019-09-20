مقتل وإصابة 14 شخصا في تفجير عبوة ناسفة بكربلاء العراقية

أفادت قناة الـ RT"، اليوم الجمعة، بمقتل وإصابة 14 شخصا بعد تفجير عبوة ناسفة داخل حافلة للركاب في محافظة كربلاء، وسط العراق.

ونقلت عن مصدر أمني أن "عبوة ناسفة انفجرت داخل باص للركاب في سيطرة (54) شمالي محافظة كربلاء، مما تسبب بمقتل 9 أشخاص على الأقل بعد أن احترقوا جراء التفجير".

وأضافت أن "خمسة آخرين أصيبوا بحروق خطرة"، مبينا أن "حالة المصابين حرجة وقد يفارقون الحياة"، كما إن هناك ستة قتلى من عائلة واحدة.