إيران تحذر إسرائيل من التدخل عسكريا في منطقة الخليج

هدد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الجمعة، إسرائيل من مغبة التدخل والمشاركة العسكرية في منطقة الخليج وبحر عمان.

وقال موسوي في تصريح لوكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الجمعة: "إذا ارتكب الكيان الصهيوني أي خطأ فإن عمره سوف يتقلص إلى أقل من 25 سنة".

وأضاف القائد العام للجيش الإيراني: "أستبعد أن يكون الكيان الإسرائيلي لديه الجرأة على الحضور إلى الخليج وبحر عمان".

وتابع موسوي: "أي طائرة نشعر أنها سوف تشكل تهديد لنا أو مصدر اعتداء وتريد أن تعبر من حدودنا سوف نتعامل معها بشكل قاطع ونسقطها".

يذكر أن إدارة ترامب تخطط لتشكيل تحالف دولي واستخدام 55 سفينة للقيام بدوريات في المياه البحرية بالقرب من إيران في نوفمبر المقبل، حسبما أفادت صحيفة "كيودو" اليابانية في واشنطن، يوم أمس الخميس.

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وحسب مصادر إعلامية مطلعة، أشير إلى أن الخطة الأمريكية قد تواجه صعوبات، حيث إن خمس دول فقط وافقت على المشاركة في تحالف تأمين الملاحة في مضيق هرمز، هي أستراليا والبحرين وبريطانيا والمملكة العربية السعودية والإمارات، ومن الممكن أيضا أن تشارك فيها إسرائيل.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، إنه من الممكن أن ترى إيران ضربة قوية جداً، "فنحن أقوى دولة عسكريا في العالم مع تفوق كبير على الآخرين".

وكانت جماعة "أنصار الله" قد تبنت هجوما بطائرات مسيرة، استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو"، في محافظتي "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.