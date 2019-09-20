عاجل.. الأهلي يتقدم على الزمالك في كأس السوبر

تقدم نادي الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك (1-0)، في مباراة كأس السوبر المصرية لكرة القدم، التي تجمعهما في هذه اللحظات، على استاد برج العرب.

وسجل المهاجم النيجيري جونيور أجاي هدف التقدم للأهلي، في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول