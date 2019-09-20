إعفاء مدير شركة "الروات للبترول" بقرار من وزير الطاقة والتعدين

أنهى وزير الطاقة والتعدين السوداني، عادل علي إبراهيم مهام مدير شركة الراوات للبترول فهمي عبدالله العوض. وكلف القرار الممهور بتوقيع وزير الطاقة والتعدين، بابكر محمد طوباي آدم بمهام مدير شركة الراوات للبترول. ويأتي القرار تزامناً مع إعلان وزير النفط حل جميع مجالس إدارات الشركات العاملة في مجال النفط والغاز والمعادن والكهرباء. وتعمل شركة الراوات للبترول في حقل الروات بولاية النيل الأبيض جنوب البلاد. ويعاني قطاع النفط بالسودان من تدني حاد في الإنتاج النفطي الذي وصل إلى ٧٠ إلف برميل في اليوم مقارنة بـ ٤٥٠ الف برميل قبل انفصال دولة جنوب السودان..

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