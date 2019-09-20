دعوة لوزيرة الخارجية لزيارة دولة الإمارات

تلقت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبدالله، يوم الجمعة، دعوة من رصيفها بدولة الإمارات العربية المتحدة، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، لزيارة العاصمة أبوظبي، نقلها لها سفير دولة الإمارات بالخرطوم، حمد محمد الجنيبي.

وأكد السفير الإماراتي خلال لقائه الوزيرة بمكتبها بوزارة الخارجية، حرص بلاده على استقرار السودان، والإسهام في جهود السودان وشركائه الدوليين الرامية لإزالة اسمه من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، وجدد حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين عبر الآليات المتفق عليها.

وقدم الجنيبي خلال اللقاء التهنئة للوزيرة بمناسبة تعيينها وزير للخارجية.

من جانبها، امتدحت الوزيرة علاقات التعاون بين البلدين في كافة المجالات، والدعم الذي قدمته دولة الإمارات العربية للسودان خلال الفترة الماضية، مؤكدة حرص السودان على ترقية التعاون الثنائي لآفاق أرحب.