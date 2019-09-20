"تويتر" يعلن عن ميزة جديدة لمحاربة “الردود المسيئة”

كشف موقع “تويتر” عن إطلاق خاصية “إخفاء الردود” للمستخدمين في كل من الولايات المتحدة الأميركية واليابان، بعد اختبارها في كندا.

وأصبح بمقدور مستخدمي “تويتر” بفضل هذه الميزة، إخفاء الردود التي يعتبرونها مسيئة أو عديمة القيمة بالنسبة للنقاش والحوارات الدائرة.

وأشار موقع “تك كرانش” المتخصص بالأخبار التقنية إلى أن الردود المخفية لا يتم حذفها من الموقع، إلا أنها لا تظهر للعيان، علما أن المستخدمين يستطيعون إظهارها بالنقر على خيار “إظهار الردود الخفية” الذي يكون تحت التغريدات.

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وإلى جانب إخفاء الردود، تظهر خيارات أخرى ككتم التغريدات الخاصة بالناشر مع إمكانية حظره، فضلا عن “كتم” المحادثة، بالإضافة إلى الإبلاغ عن التغريدة.

وكان موقع “تويتر” قد أطلق الميزة في يوليو المنصرم بكندا، حيث قوبلت بتعليقات إيجابية من جانب المستخدمين الذين لجأوا إلى الخاصية الجديدة لإخفاء الردود التي اعتبروها مسيئة أو غير مفهومة أو غير متصلة بالسياق.

ولا تزال خاصية “إخفاء الردود” في طور التجريب، حيث لا يزال “تويتر” يقيّم النظام قبل إتاحته للمستخدمين في مختلف أنحاء العالم.