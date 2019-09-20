أول مشروع للنساء لإنتاج الألبان بشمال كردفان

أكد عدد من النساء المستفيدات من مشروع إنتاج الألبان بمناطق رياش فارس و كازقيل الواقعة جنوب مدينة الأبيض الذي نفذته شركة خلوج إحدى المشاريع الاستثمارية التي ينفذها الشيخ سليمان الراجحي في السودان الذي يعد أول مشروع لإنتاج الألبان خاص بالنساء في السودان، أن المشروع حقق الكثير من الإنجازات المختلفة خاصة في التغيير الملموس للمرأة الريفية في الجانب الاقتصادي وزيادة دخل الأسر.

وأوضحت الأستاذة فاطمة خميس أحمد من كازقيل في تصريح ( لسونا ) أن المشروع يعد من المشروعات التكافلية والاجتماعية في المقام الأول وليس ربحيا، وأضافت أنه أسهم في توفير فرص عمل كبيرة للنساء الريفيات في المواقع المستهدفة وزيادة دخل الأسر الفقيرة للشرائح المستهدفة وأصحاب الحاجات من النساء الفقيرات وتحقيق الأمن الغذائي، وقالت إن المشروع أسهم كثيرا في استقرار شريحة النساء.

نعيمة آدم عوض الله من كازقيل قالت إن المشروع يعد من الشراكات الذكية التي أسهمت كثيرا في تحقيق التنمية الاقتصادية والريفية المتكاملة لشريحة المرأة الريفية، وأوضحت أن المشروع لعب دورا كبيرا في تغيير الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمستفيدات منه، مبينة أن المشروع أسهم في رفع قدراتهن التخطيطية لإدارة ثروتهن الحيوانية إلى جانب تنمية القطيع وإدخال أساليب التربية الحديثة والعلمية وتحسين البيئة الرعوية، وذلك من خلال تمليكهن الأبقار، وكشفت أن المشروع قام بتكوين 3 مجموعات نسوية تضم كل مجموعة (( 25 إمرأة)) تم منحهن 4 رؤوس من الأبقار المهجنة لإنتاج الألبان.

Advertisements

أم سرين النور حبيب من منطقة رياش أوضحت أن قيام المشروع جاء ضمن اهتمامات الشركة لمحاربة الفقر وتنمية الأسر وسد الفجوة في الألبان في مدينة الأبيض، وأضافت أن الشركة قامت بتمليك 100 رأس من الأبقار خصصت للمشروع، إلى جانب توفير كافة المعينات والأدوات الفنية لتصنيع الألبان للمستفيدات.

حاجه أحمد الزين من نفس المنطقة قالت إن تكوين المجموعات النسوية هدف إلى رعاية ومتابعة القطعان الحيوانية من الأبقار وتوفير الخدمات البيطرية المتكاملة.

أميرة ناصر حسن من منطقة فارس أشارت إلى أن المشروع الذي تم تنفيذه في فترة زمنية امتدت لثلاث سنوات، هو مشروع خيري في المقام الأول وليس ربحيا ويختلف تماماً عن بقية المشروعات النمطية، وأكدت أنه حقق الكثير من الإنجازات الكبيرة والمقدرة، وأبانت أنه أسهم في توفير فرص عمل كبيرة للنساء الريفيات.

كلتوم عثمان يعقوب من نفس المنطقة قالت إن المشروع يعد من المشروعات التكافلية والاجتماعية والخدمية التي أسهمت كثيرا في إحداث التغيير المنشود في الجانب الاقتصادي للمرأة، وأكدت أن خير دليل على ذلك هو ان الأبقار سيتم تمليكها للنساء بنهاية المشروع والتوزيع العادل الذي تم مناصفة بين المستفيدين والشركة، وأعربت عن شكرها و تقديرها نيابة عن إخواتها المستفيدات لمجلس إدارة الشركة والمدير العام وللشيخ سليمان الراجحي على اختيارهن للمشروع.