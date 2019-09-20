قطن هندي وبرازيلي بمشروع الجزيرة

أعلن المهندس محمد علي هاشم المدير الزراعي لشركة الثمر الداني زراعة 14 ألف بالقطن البرازيلي بأقسام مشروع الجزيرة بجانب زراعة 2491 فدان هندي لـ 700 مزارع.

وعدد هاشم في تصريح لـ(سونا) خلال الجولة الميدانية التي قام بها اليوم على حقول القطن البرازيلي بالقسم الأوسط بمشروع الجزيرة بتفاتيش نور الهدى وبركات ودرويش ومكتب الكمر برفقة محافظ مشروع الجزيرة وعدد من المختصين بجامعة الجزيرة ووكالة الري حيث وقفوا على مستوى الإنبات والرش و عدد تحورات المحصول والمتمثلة في تحوير الديدان وتحوير الحشائيش، لافتا إلى أن القطن البرازيلي صنف عالي الإنتاجية قليل التكلفة حيث أنه يغنيك عن العمالة اليدوية، وقطع بخلو الصنف من الأمراض وأن مستوى الإنبات يسير بصورة طيبة، وتوقع انطلاق عمليات الحصاد منتصف اكتوبر المقبل، وأكد إكتمال الاستعدادات لعمليات الحصاد وتوفر الخيش وسلفيات الحصاد.

من جهته أشاد المزارع أبو النجا محمد محمد أحمد مكتب درويش بتجربة القطن البرازيلي RR وجهود شركة الثمر الداني في توفير التمويل والمدخلات في الوقت المحدد والإشراف والمتابعة اللصيقة للمحصول الأمر الذي نتج عنه توقع كبير في الإنتاجية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)