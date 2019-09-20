حماية المستهلك السودانية تشارك عالميا في اجتماعات الغذاء المستدام

التاريخ: 20-سبتمبر-2019
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شارك ياسر ميرغني عضو مجلس المنظمة العالمية للمستهلك وممثل الجمعية السودانية لحماية المستهلك في اجتماعات المنظمة العالمية للمستهلك التي انعقدت بلندن في الفترة من 16-19 سبتمبر 2019م.
وقال في تصريحات صحفيه- حسب سونا – إن أبرز النقاط التي تمت مناقشتها في الاجتماع هي الغذاء المستدام والطاقة للجميع وتقليل استخدام البلاستيك وتوعية المستهلك بالإضافة إلى الاستفادة من تكنلوجيا الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتجارة الالكترونية، كما تم نقاش مستفيض حول اليوم العالمي للمستهلك 15 مارس 2020
باعتباره عام اختبار أهداف التنمية المستدامة حيث تم اختيار المستهلك المستدام كشعار لليوم العالمي لحقوق المستهلكين للعام
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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