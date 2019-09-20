المدارس الخاصة تعتزم طلب تأجيل امتحانات الشهادة لـ(4) أسابيع

أعلن اتحاد أصحاب المدارس الخاصة عن الدفع برؤية لوزارة التربية والتعليم لتأجيل امتحانات الشهادة الثانوية لمدة أربعة أسابيع.

ووفقاً للاتحاد يحمل الطلب بدء الامتحانات مطلع أبريل المقبل وأكد أن العام الدراسي في أقصى حدوده ومع المنهج الحالي لا يتعدى المائة وستون يوماً وأن العام الدراسي الحقيقي مائتين وأحد عشر يوماً.

Advertisements

ورأى رئيس الاتحاد بهاء الدين سيد أحمد بحسب صحيفة الإنتباهة، المعالجات التي تمت بشأن استمرار العام الدراسي بأنها تمثل ضغطاً كبيراً على الطلاب والمعلمين وستلقي بظلالها على التحصيل وبأن المنهج وضع قبل اجازة عطلة السبت مشدداً على إعفاء أطفال الرياض من الدراسة في عطلة السبت.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)