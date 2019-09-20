رئيس الصين يهاتف الملك سلمان ويدين الهجوم على منشآت النفط

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال اتصال هاتفي مع الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن إدانته واستنكاره الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو في بقيق وخريص.

وقال الرئيس الصيني: "نقدر إجراءات المملكة لضمان استمرار إمدادات النفط"، مؤكدا أن الاعتداء التخريبي يعد انتهاكآ خطيرآ لأمن واستقرار المملكة، يستهدف التأثير على سوق الطاقة العالمية.

وأكد الرئيس الصيني الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والوقوف بجانب المملكة.

وكان خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أكد أمس، أن المملكة قادرة على التعامل مع آثار الاعتداء التخريبي على معملي أرامكو في بقيق وخريص، الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة العالمية.

أدى الهجوم على منشآت النفط السعودية يوم السبت إلى زيادة التوترات في الشرق الأوسط.

تدعو المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي "لتحمل مسؤوليته في إدانة مرتكبي هذه الأفعال" ومواجهة المسؤولين عن الهجوم على المنشآت النفطية في البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

نُقلت تصريحات الحكومة في وسائل الإعلام الحكومية عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي يوم الثلاثاء الذي أشرف عليه الملك سلمان، والذي نُقل عن قوله إن المملكة العربية السعودية قادرة على الدفاع عن مثل هذه "الهجمات الجبانة".

Advertisements

وقال مجلس الوزراء إن الهجمات على حقل نفط أرامكو ومنشأة معالجة الخام الرئيسية تهدد الأمن الدولي وإمدادات الطاقة العالمية. كررت الحكومة اتهامها باستخدام الأسلحة الإيرانية في الهجوم، دون مزيد من التفاصيل.

وأدى الهجوم، الذي اعلن المتمردون الحوثيون اليمنيون المتحالفون مع إيران مسئوليته عنه، إلى تعليق 5.7 مليون برميل من الخام السعودي يوميًا وملياري قدم مكعب من الغاز.

وأعلنت الداخلية السعودية، صباح يوم السبت، السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" النفطية استهدفا بطائرة مسيرة.

وجاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية، عن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية.

وأوضح المصدر ذاته، أنه "عند الرابعة، صباح يوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خري".

وأرجع الحريقين "نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار"، دون أن يحمل أحدا المسؤولية، قائلًا: إنه "بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما".

وفي وقت سابق، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلات مختلفة للحريق الذي شب في معملين للشركة السعودية، وأظهرت التسجيلات وقوع انفجارات وسط الحريق.