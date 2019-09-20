برنامج الصحة الإنمائي يشرع في تنفيذ حملة صحية للحد من انتشار الكوليرا

يشرع برنامج الصحة الإنمائي بالتعاون مع وزارة الصحة، ومنظمات سلوان و شموع وغيرها من منظمات المجتمع المدني في تنفيذ الحملة الصحية للحد من انتشار مرض الكوليرا بولاية النيل الأزرق.

وقالت الأستاذة هنادي حسين تاج السر رئيس برنامج الصحة الإنمائي إن خطة الحملة تشتمل على تدريب 200 من المتطوعين بالدمازين والروصيرص وقنيص شرق وعدد من المحليات الأخرى إضافة إلى تدريب مدربين بالتعاون مع “اليونسيف” يشمل (35) متطوعاً بواقع (7) متطوعين لكل محلية.

وأكدت أن البرنامج يحتوي على محاضرات وندوات بالأحياء بالإضافة إلى الزيارات المنزلية والتوعية والتثقيف الصحي داخل الأسواق.

وأوضحت أن البرنامج يستهدف المطاعم والباعة المتجولين وتوزيع مطبقات ومواد تثقيفية تشمل معلومات صحية عن المرض والأعراض وطرق العلاج، مشيرة إلى أن هنالك معرضاً مصاحب وهو معرض مصور الهدف منه توصيل الرسالة الصحية السليمة.

وتقدمت بالشكر للفريق العامل في الميدان وعلى رأسهم الأستاذ ياسر عباس مسؤول الشراكات ببرنامج الصحة وطارق بكري مسؤول الإعلام ببرنامج الصحة وعادل أبو الفتوح الأمين العام لمنظمة سلوان ونعمات محمد أحمد منظمة شموع ووداعة حمد النيل منسق برنامج الصحة بولاية النيل الأزرق.