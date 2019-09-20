ارتفاع عدد الإصابات بالكوليرا في السودان

أعلن السودان، الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة بوباء الكوليرا في البلاد إلى 124 حالة، غالبيتها في ولاية النيل الأزرق.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إنه تم رصد الوباء في ولايتي النيل الأزرق وسنار، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وأوضح البيان أن “جملة الإصابات بمرض الكوليرا تراكميا بلغت 124 إصابة، منها 101 في ولاية النيل الأزرق، و23 في ولاية سنار”، مشيرا إلى عدم تسجيل أي حالات وفيات جديدة.

وبيّنت الوزارة أن منظمة الصحة العالمية أرسلت خبراء إلى الولايتين.

وكانت الوزارة قد أعلنت الأسبوع الماضي تسجيل أربع إصابات جديدة بالكوليرا في ولاية النيل الأزرق.

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وأعلنت الوزارة في بيان، السبت الماضي، وفاة 5 أشخاص نتيجة إصابتهم بمرض الكوليرا، في ولاية النيل الأزرق منذ الثامن والعشرين من أغسطس الماضي.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت حينها أنها تتعاون بشكل وثيق مع السلطات الصحية في النيل الأزرق من أجل التصدي لحالات الإصابة بالكوليرا في الولاية.

وذكرت وزارة الصحة السودانية في بيان سابق، أن فرقا من الوزارة ومنظمة الصحة العالمية سافرت إلى ولاية النيل الأزرق، بهدف تحسين أوضاع الصرف الصحي ودعم إجراءات سلامة المياه والتخلص من النفايات وضمان سلامة الغذاء.

وقد طلبت الوزارة من منظمة الصحة العالمية، استيراد تطعيمات ضد الكوليرا.