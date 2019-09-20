ناطق الجيش اليمني: نحقق انتصارات متوالية ضد الميليشيات الإرهابية في مختلف الجبهات

قال العميد عبده مجلي، الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، إن الجيش الوطني اليمني يحقق انتصارات متوالية ضد الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران في مختلف الجبهات القتالية في صعداء وكتاف وفي محافظة حجة في منطقة حرض، والسيطرة على مساحات شاسعة من الأرض وتكبيد الميليشيات الإرهابية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، وانتزاع الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في طرقات وأماكن.
وأضاف "مجلي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن هناك إسناد للطيران من قبل الطيران المقاتل لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وخلال اليومين الماضيين كان هناك عمليات قتال جوية للطيران المقاتل في منطقة الجبانة والعرج في محافظة الحديدة، وكان هناك تعرض كبير لتلك المواقع ودمرت عدد رمن الزوارق التي كانت تجهزها الميليشيات الحوثية الإرهابية لاستهداف ممر التجارة الدولية، وكانت هذه العملية العسكرية كانت عملية نوعية ضد الميليشيات بالحديدة حيث تم تدمير 4 مواقع حوثية لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة عن بعد، وصناعة الألغام البحرية.
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