ترامب يفرض عقوبات على المصرف المركزي الإيراني

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة، فرض عقوبات على المصرف المركزي الإيراني، كما أفاد وزير الخزانة الأميركي منوتشين، وفقاً للعربية بأن العقوبات الأميركية الأخيرة على إيران "كبيرة جدا".

وكان ترامب قال الأربعاء الماضي إن حزمة جديدة من العقوبات على إيران سيتم الإعلان عنها، واصفا العقوبات الجديدة ضد إيران بـ "المؤثرة"، ومضيفا أن وجهة نظره تجاه هذا البلد لم تتغير.

وبين الرئيس الأمريكي أن الحديث لا يدور عن حرب مع إيران إذ "هناك العديد من خيارات العمل".

وتابع قائلا: "قرارنا عدم ضرب إيران من قبل هو دليل على قوتنا"، وأكد أن الولايات المتحدة الآن "في وضع قوي للغاية".