فيسبوك تعمل على نظارة ذكية لتحل محل الهواتف المحمولة

تعاون بين شركة فيسبوك ولوكسوتيكا، الشركة الأم للعلامة التجارية Ray-Ban، للمساعدة في تطوير نظارات الواقع المعزز الخاصة بها، حسبما ذكرت مصادر لـ CNBC، ولكن قد يستغرق الأمر ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل أن تصل نظارات الواقع المعزز الخاصة بـ فيسبوك إلى السوق فعليًا.

وفقًا لتقرير CNBC، فإن فيسبوك قام بتطوير نظارات الواقع المعزز الخاصة به في موقع Facebook Reality Labs في واشنطن ، منذ بضع سنوات حتى الآن.

لكن المشروع الذي أطلق عليه اسم أوريون، شهد ما يكفي من المتاعب، ولكن سنرى ما الذي يمكن أن تقدمه شركة صناعة النظارات "لوكسوتيكا"، لعملاق التواصل الاجتماعية "فيسبوك".

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ويمكن أن تشهد الشراكة وصول النظارات في وقت مبكر من عام 2023، وفقًا لقناة CNBC، ويُزعم أنها سيتم وضعها كبديل للهواتف الذكية، مما يتيح لمن يرتدونها إمكانية الوصول إلى المعلومات مثل الإخطارات والرسائل النصية من خلال شاشة صغيرة في العدسة.

قد تعمل نظارات AR أيضًا مع مساعد ذكي، حيث يقوم فيسبوك بتطويره للتنافس مع مساعد Google و Alexa و Cortana و Siri، مما سيتيح للنظارات القيام بكل شيء بدءًا من المكالمات وإرسال الرسائل، وإجراء عمليات بحث سريعة.

وبفضل تقنية Oculus، التي تعتمد عليها سماعات VR، من أكثر الأجهزة نجاحًا التي تعتمد على النظارات، يبدو فيسبوك في وضع جيد لتقديم منتج نظارات AR قد يفضله المستهلكون بالفعل، لكنها ستواجه منافسة شديدة من Google ، التي تواصل تطوير Google Glass و Apple ، التي يُشاع أنها تعمل على سماعات الرأس الخاصة بها .