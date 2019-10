والدة كيم كارداشيان تتعرض للضرب.. تعرف على التفاصيل

أكد تقرير نُشر على موقع "people" عن تعرض نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية "كريس جينر"، والدة نجمة برنامج الواقع "كيم كارداشيان" للإصابة فى رقبتها بسبب ضربها من قبل حراس الأمن فى منزل ابنتها كيم وتم نقلها إلى المستشفى، لكنها الآن بحالة أفضل.

وأكد الموقع عبر فيديو لـ "كيم" أثناء تحدثها مع "كلوى" شقيقتها وهي تخبرها أن الحراس في منزلها اعتدوا بالضرب على والدتهما وأصابوها فى رقبتها، حيث أنهم قاموا بطرحها أرضا، ومن ثم الاتصال لـ طلب المساعدة.

وذكرت "كلوى" خلال الاتصال مع "كيم" أن الحراس قاموا بذلك بسبب دخول والدتهم من الباب الخلفى للمنزل بدلا من الأمام، وبالتالى فكر الحراس أنها تحاول سرقة المنزل، لكن أكدت "كيم" لـ شقيقتها أنها ستراجع الفيديوهات الموجودة على كاميرات المراقبة لـ منزلها.

يذكر أنه بعد تعرض كيم للسرقة تحت تهديد السلاح فى باريس فى عام 2016، عززت نجمة الواقع وعائلتها بشكل كبير الأمن الخاص بهم، بما فى ذلك استئجار حراس على مدار الساعة.

وكانت قد كشفت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية "كيم كارداشيان"، عن خلافها مع شقيقتها الصغرى "كيندال جينر" بسبب إطلاقها اسم عربى على ابنها الرابع "سالم".

وقالت شقيقة كيم كارداشيان إنها اعترفت بأنها لا تحب اسم "سالم" الذى منحته كيم وزوجها كانيه ويست، لطفلهما البالغ من العمر 4 أشهر.

كشفت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، عن سر خلافها مع شقيقتها عارضة الأزياء الشهيرة، كيندال جينر، مشيرة إلى أنه يكمن في رفض الأخيرة إطلاق اسم عربي على الابن الرابع لكيم.

مقابلة مع برنامج "تو نايت شو"

وأعربت كيم كارداشيان، استغرابها من جينر،، بعد أن أجرت الأخيرة مقابلة مع برنامج "تو نايت شو"، في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت شقيقة كيم كارداشيان، إنها اعترفت بأنها لا تحب اسم "سالم" الذي منحته كيم وزوجها كانيه ويست، لطفلهما البالغ من العمر 4 أشهر، وعلقت كيم "رأيت هذه المقابلة التي قامت بها كيندال خلال البرنامج".

وقالت نجمة تلفزيون الواقع، إن كيندال وشقيقتها الصغرى كايلي، البالغة من العمر 22 عاما، كانتا مشاركتين بشدة في القرار، مضيفة "هناك فترة سماح يجب عليك فيها تسمية طفلك، قبل أن تضطر إلى الذهاب إلى المكاتب الحكومية وتسجيل الأوراق، 10 أيام فقط لتسمي طفلك أو يقومون بتسميته جون دو".

وأوضحت "كان لدينا ساعة، استيقظت في الصباح وكان كانيه مشغولا بالعمل، لذلك اتصلت بأخواتي وكانت كيندال متاحة وقلت لها تعالي الآن لن تغادري المنزل حتى نحصل على الاسم".

إطلالة زرقاء غريبة

فاجأت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان متتبعي حلقات برنامجها الواقعي الشهير Keeping Up With The Kardashians، بظهورها في أحدث حلقات البرنامج بإطلالة زرقاء غريبة.

ونقلت صحيفة ديلي ميل لقطات من الحلقة، ظهرت بها كيم مرتدية لهذه الإطلالة، التي أوضحت أنها تستعد من خلالها لحضور حفل الموضة الشهير Met Gala.

كما ذكرت الصحيفة أن ظهور كيم كارداشيان بهذه الإطلالة تسبب في تعرضها لموجة من السخرية من جانب متابعي الحلقة على شبكة تليفزيون E، ومتابعي كيم كارداشيان على منصات التواصل الإجتماعي.

وقالت ديلي ميل أنه من مجريات الحلقة التي ظهرت بها كيم كارداشيان بهذه الإطلالة الغريبة، تعرضت كيم للسخرية من شقيقتها الكبرى كورتني كارداشيان حيث وصفتها بإنها تشبه نيكي ميناج في زي الهالوين الأزرق الغريب.

عيد ميلاد كورتني

كما ذكرت كيم في حوارها بالحلقة، أنها كانت تخطط لارتداء هذا الزي في عيد ميلاد شقيقتها كورتني كارداشيانن الأربعون.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن هذا الزي الغريب كان من تصميمات مصمم الأزياء الشهير Thierry Mugler، الذي سبق له تصميمات عدد من الإطلالات لكيم في الماي.

ويأتي ذلك في الوقت نفسه الذي احتفلت به عائلة كارداشيان بظهور كايلي جينر، أصغر الشقيقات بالعائلة، على غلاف مجلة "بلاي بوي" للمرة الأولى، لتكون ثاني فتاة من أسرة كارداشيان تظهر على غلاف هذه المجلة بعد شقيقتها كيم كارداشيان.