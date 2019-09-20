البرهان يكشف عن موقفه من الترشح للرئاسة عقب الانتهاء من المرحلة الانتقالية

التاريخ: 20-سبتمبر-2019
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كشف الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي في السودان،موقفه من الترشح للرئاسة لما بعد الانتهاء من المرحلة الانتقالية في البلاد.
وردًا على سواله حول إذا ما كان يخطط للترشح لرئاسة الجمهورية السودانية، بعد انتهاء المرحلة الانتقالية. قال البرهان مبتسما: “لا أبدا”.
وتابع في مقابلة مع صحيفة “إندبندنت عربية”:: “نحن نعمل مع شركائنا في
قوى الحرية والتغيير” ووقّعنا وثيقة شهد عليها العالم، ونحن ملتزمون حماية هذه الوثيقة وتنفيذها
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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