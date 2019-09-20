التاريخ: 20-سبتمبر-2019
29 مشاهدة
نفذت مباحث شرطة حماية المستهلك عملية دهم نوعية بمصنع شهير لتصنيع الألبان والأجبان والعصائر، وتمكنت قوة المباحث بحضور مختصين من الصحة مخن ضبط كميات كبيرة من الألبان الخام الفاسدة والمنتهية الصلاحية تستخدم في تصنيع الأجبان والعصائر ومشتقات اللبن.
وكشفت مصادر أن القوة ضبطت كميات كبيرة من المنتجات الجاهزة للبيع بالأسواق تم تصنيعها من تلك المواد الفاسدة، وبحسب صحيفة الإنتباهة، فإن بلاغات وإجراءات قانونية اتخذت في مواجهة المصنع، وشرعت مباحث المستهلك في التحقيق والتحري.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مصنع شهير يستخدم ألباناً فاسدة في تصنيع منتجاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.