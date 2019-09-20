ضبط مصنع شهير يستخدم ألباناً فاسدة في تصنيع منتجاته

التاريخ: 20-سبتمبر-2019 فى : حوادث 29 مشاهدة نفذت مباحث شرطة حماية المستهلك عملية دهم نوعية بمصنع شهير لتصنيع الألبان والأجبان والعصائر، وتمكنت قوة المباحث بحضور مختصين من الصحة مخن ضبط كميات كبيرة من الألبان الخام الفاسدة والمنتهية الصلاحية تستخدم في تصنيع الأجبان والعصائر ومشتقات اللبن. Advertisements وكشفت مصادر أن القوة ضبطت كميات كبيرة من المنتجات الجاهزة للبيع بالأسواق تم تصنيعها من تلك المواد الفاسدة، وبحسب صحيفة الإنتباهة، فإن بلاغات وإجراءات قانونية اتخذت في مواجهة المصنع، وشرعت مباحث المستهلك في التحقيق والتحري. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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