محامو دارفور: تغول العسكر في السيادي على مهام السلطة التنفيذية

التاريخ: 20-سبتمبر-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة Advertisements اتهمت هيئة محامي دارفور المكون العسكري بمجلس السيادة بالتغول على مهام واختصاصات السلطة التنفيذية وملف السلام وقالت الهيئة في بيان أمس، إن الجانب العسكري بمجلس السيادة عمد إلى تقنين وحماية مؤسسات ومصالح عناصر النظام المباد، وعزت تلك الهيمنة التي يمارسها العساكر إلى ضعف اداء المكون المدني في المجلس الذي وصفته بأنه دون المستوى المطلوب، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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