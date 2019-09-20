التاريخ: 20-سبتمبر-2019 فى : أخبار 45 مشاهدة أجرت وزيرة التعليم العالي خطوات فعلية في التعديلات بالوزارة. وقررت تعيين مدير للإدارة العامة للتعليم العالي الأهلي والأجنبي والخاص جمال محمد، وتعيين سامية محيي الدين مديراً للإدارة العامة للتدريب وبناء القدرات خلفاً لمحمد حسن الذي كلف بالأمانة العامة للمجلس القومي للتعليم التقني والتقاني، إلى جانب قرار بإنهاء انتداب (9) من رؤساء الهيئات ومديري الإدارات المنتدبين من الجامعات بالوزارة، بحسب صحيفة الإنتباهة. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “صغيرون” تبدأ التعديلات بالوزارة وتنهي انتدابات بالجملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.