“قوى التغيير” بالقضارف: رموز النظام المباد هاجموا مسيرة سلمية

اتهمت “قوى الحرية والتغيير” في القضارف رموز وطلاب النظام البائد بمهاجمة السوق وترويع المواطنين ومحاولة تقويض سلمية الثورة. Advertisements واتهم عضو قوى الحرية والتغيير الهادي بخيت السلطات الأمنية بالتآمر في إنفاذ خطة طلاب المؤتمر الوطني وقياداته بعد أن قاموا بسحب نقاط التأمين والارتكاز داخل الأسواق، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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