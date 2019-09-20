"RM" يبتبرع بمليون وون لمدرسة ذوي إعاقة السمع

ووفقا لما ذكرته مدرسة سيئول سامسونج الخاصة بأصحاب إعاقة السمع اليوم الجمعة، أن RM تبرع يوم الاثنين الماضي هذا المبلغ للمدرسة بمناسبة عيد ميلاده(12 سبتمبر).
وقال مسئول في المدرسة إن المدرسة تلقت المبلغ المتبرع منه احتراما لرغبته في أن التلاميذ ذوي إعاقة في السمع يتمتعون بالموسيقى بمختلف الطرق الممكنة، مضيفا بأن المدرسة ستستخدم المبلغ لتوسيع نشاط التلاميذ في تعليم الموسيقى وإقامة عروض فنية.
يشار الى أن مدرسة سيئول سامسونج التي تقع في منطقة دونغجاك في سيئول، هي مدرسة خاصة بتعليم ذوي إعاقة السمع التابعة لمؤسسة سامسونج سيئول للرعاية الاجتماعية، وتحتضن حوالي 120 تلميذ وتلميذة من مرحلة الروضة وحتى المدرسة الثانية.
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