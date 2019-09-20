تراجع معدل تضخم أسعار المنتجين في ألمانيا الشهر الماضي

أظهرت بيانات اقتصادية، اليوم الجمعة، تراجع معدل تضخم أسعار المنتجين في ألمانيا على نحو تجاوز التوقعات خلال شهر أغسطس الماضي.

وأفاد مكتب الاحصاء الألماني بأن أسعار المنتجين ارتفعت على أساس سنوي بلغ 0.3 بالمئة فقط، مقابل زيادة نسبتها 1.1 بالمئة في يوليو.

وكان من المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.6 بالمئة.

وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المنتجين بنسبة 0.5 بالمئة مقابل زيادة نسبتها 0.1 بالمئة في الشهر السابق.

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وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون انخفاض الأسعار بنسبة 0.2 بالمئة،وباستثناء أسعار الطاقة، ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 0.6 بالمئة في أغسطس مقارنة بالعام الماضي، ولكنها ظلت بدون تغيير على أساس شهري.

ويأتي التراجع في معدلات التضخم السنوية مدفوعا بانخفاض نسبته 0.9 بالمئة في أسعار السلع الوسيطة وتراجع نسبته 0.3 بالمئة في أسعار الطاقة.

وارتفعت أسعار السلع غير المعمرة بنسبة 0.7 بالمئة فيما زادت أسعارالسلع المعمرة بنسبة 1.3 بالمئة، كما ارتفعت أسعار السلع الرأسمالية بنسبة 1.5 بالمئة.