الإثنين.. إيني الإيطالية تبدأ توزيع الأرباح للمساهمين

قرر مجلس إدارة شركة إيني الإيطالية توزيع أرباح مؤقتة على المساهمين للسنة المالية 2019 بقيمة 0.43 يورو للسهم الواحد المستحقة في تاريخ توزيع الأرباح السابق اعتبارًا من 23 سبتمبر 2019، مستحق الدفع في 25 سبتمبر 2019 تم الإعلان عن اقتراح توزيع أرباح مؤقتة بقيمة 0.43 يورو في السوق في 26 يوليو 2019، عندما نشرت الشركة نتائج الربع الثاني.

وسيحصل حاملو ADRs، المستحقون في تاريخ التسجيل في 24 سبتمبر 2019، على 0.86 يورو لكل ADR، تدفع في 10 أكتوبر 2019، مع كل ADR مدرج في بورصة نيويورك للأوراق المالية يمثل سهمين من إيني.

أصدر مدققو الحسابات المستقلين من إيني تقريرهم عملًا بالفقرة 5 من المادة 2433 مكرر من القانون المدني الإيطالي.

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تم اتخاذ قرار مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح المؤقتة على أساس البيانات المالية المنفصلة للشركة الأم Eni SpA في 30 يونيو 2019 ولمدة ستة أشهر بعد ذلك، تم إعدادها وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية، والتي أظهرت صافي ربح قدره 4،296 مليون يورو.

وبناءً على الوضع المالي للمستلم، تخضع أرباح الأسهم لضريبة الاستقطاع أو تعامل جزئيًا على أنها دخل خاضع للضريبة.