أرامكو: واثقون من استئناف الإنتاج في منشأة خريص نهاية الشهر

قال فهد عبد الكريم، المدير العام لمنطقة الأعمال الجنوبية للنفط بأرامكو السعودية، اليوم الجمعة، إن الشركة واثقة من استئناف الإنتاج بالكامل بحلول نهاية سبتمبر في خريص، إحدى منشأتي النفط اللتين استهدفهما هجوم قبل نحو أسبوع.
وأضاف المسئول لدى أرامكو - خلال جولة نظمتها الشركة الحكومية وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - أن "أرامكو" تجلب معدات من الولايات المتحدة وأوروبا لإصلاح المنشآت المتضررة.
وتابع المسؤول: "وفي الوقت الذي كان فريق من أرامكو يتعامل مع الحرائق الأولى، توالت المزيد من الضربات وجرى إجلاء 110 موظفا فورا".
وقال عبد الكريم: "الأعمال جارية في منشأة نفط الخريص على مدار 24 ساعة كل أيام الأسبوع، منوها بأن الهجوم على منشأة نفط الخريص استهدف 4 مواقع لمحطات إنتاج الخام".
يذكر أن منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" شرق المملكة العربية السعودية، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص قد تعرضتا لهجوم إرهابي بطائرات مسيرة وصواريخ السبت الماضي.
وتعهد وزير الطاقة السعودي الأمير، عبد العزيز بن سلمان، باستعادة مستوى الإنتاج السابق بحلول نهاية الشهر الجاري، والوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول نهاية نوفمبر المقبل.
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