الصين تطلق أقمارا اصطناعية جديدة للاستشعار عن بُعد

أطلقت الصين اليوم الجمعة، خمسة أقمار اصطناعية جديدة للاستشعار عن بعد إلى مدار محدد من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية الواقع في صحراء قوبي بشمال غرب الصين.

تم إطلاق الأقمار الخمسة على متن الصاروخ الحامل لونج مارش - 11 الساعة 2:42 مساء بتوقيت بكين.

تنتمي الصواريخ إلى المشروع التجاري للأقمار الاصطناعية المخصصة للاستشعار عن بعد من الفضاء والذي يطلق عليه تشوهاي - 1.

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طورت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا مركبات الإطلاق الصاروخ الحامل، وأنتج معهد هاربين للتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية الخمسة وتسيرها شركة تشوهاي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء المداري المحدودة.

ويعد إطلاق اليوم الجمعة المهمة 311 لسلسة صواريخ الإطلاق لونج مارش.