"سامسونج" تطلق هاتفين متطورين بسعر منافس

استعرضت "سامسونج" مؤخرًا أحدث هاتفين من الفئة M، بمواصفات وأسعار ستجعل منهما من بين أكثر الهواتف رواجًا وشعبية في الأسواق.

وجاء هاتف Galaxy M30s الجديد بهيكل أنيق، مزود بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.4 بوصة، تملأ كامل مساحة واجهتها الامامية تقريبا باستثناء ثقب صغير مخصص للكاميرا.

كما زود هذا الجهاز بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 48 ميجابيكسل، تعد من بين أفضل كاميرات الهواتف، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل، تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

وأتى بمعالج Exynos 9611 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 64 جيجابايت، وذاكرة داخلية 12864 جيجابايت قابلة للتوسيع، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير، أما سعره فـ238 دولارًا تقريبًا.

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أما الهاتف الثاني Galaxy M10s فقد أتى بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار، مزود بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.4 بوصة أيضا، تشبه تمامًا تلك المركبة في Galaxy M30s.

وحصل هذا الهاتف على كاميرا أساسية مزدوجة العدسة بدقة (13+5) ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، تتعامل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

ورغم ثمنه الزهيد الذي لا يتجاوز الـ130 دولاًرا، حصل هذا الهاتف على معالج Exynos 7884B ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 3 جيجابايت، وذاكرة داخلية 32 جيجابايت قابلة للتوسيع، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.