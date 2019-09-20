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زيدان يوقع بيريز في شراكه

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كشفت تقارير إعلامية إسبانية، المبلغ الذي سيحصل عليه الفرنسي زين الدين زيدان، في حال تمت إقالته من تدريب .

 

وذكرت صحيفة "سبورت"، أن فلورنتينو بيريز، رئيس الريال، سيضطر لدفع مبلغ ضخم، قيمته 80 مليون يورو، في حال قرر إقالة "زيزو" من منصبه.

 

وتحدثت وسائل إعلام عدة، عن إمكانية إقالة زيدان خلال الفترة المقبلة، في حال تواصلت نتائج الفريق الملكي السلبية محليا وقاريا.

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وخاض الريال هذا الموسم، أربع مباريات في ، فاز مرتين، وتعادل في مناسبتين، فيما تكبد خسارة ثقيلة على يد باريس سان جيرمان (3-0)، في أولى جولات .

 

وعاد زيدان لتدريب الريال لولاية ثانية في مارس الماضي، ووقع معه عقدا يمتد لثلاث سنوات ونصف، مقابل راتب سنوي يقدر بـ13 مليون يورو.

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