الجزائر تواجه كولومبيا فى فرنسا منتصف الشهر المقبل

أكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن المنتخب الأول سيلاقي نظيره منتخب كولومبيا أكتوبر المقبل في مدينة ليل الفرنسية.

وأوضح الاتحاد في بيان نشره في موقعه الرسمي، أنه أنهى قبل قليل فقط الاتفاق المرتبط بهذه المباراة، علمًا بأن تقارير إعلامية فرنسية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن إقامة المواجهة بين الجزائر وكولومبيا في نفس التاريخ وعلى نفس الملعب.

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من جهة أخرى، نوه الاتحاد الجزائري إلى أنه بصدد الاتفاق على إقامة مباراة ودية أخرى يوم الأربعاء 9 أكتوبر أو الخميس 10 من نفس الشهر على ملعب " مصطفى تشاكر" بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية.

ويلتقي المنتخب الجزائري في شهر نوفمبر المقبل مع زامبيا وبوتسوانا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2021.