بوجبا ضمن الغائبين عن يونايتد فى مواجهة وست هام

قال أولي جونار سولشار، مدرب مانشستر يونايتد، إن الثلاثي المصاب بول بوجبا وأنطوني مارسيال ولوك شو سيظل خارج التشكيلة عند زيارة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غد الأحد كما تحوم شكوك حول مشاركة دانييل جيمس.
وتعرض بوجبا لإصابة بالكاحل خلال التعادل 1-1 مع ساوثامبتون قبل فترة التوقف الدولية، بينما لم يشارك مارسيال وشو منذ هزيمة يونايتد 2-1 أمام كريستال بالاس في الدوري في 24 أغسطس الماضي.
وردًا على سؤال حول إمكانية عودة بوجبا أو مارسيال مطلع الأسبوع، قال سولشار: "لا أعتقد ذلك. لم يتدربا حتى الآن ولوك أيضًا لن يكون جاهزًا".
وعانى الجناح الويلزي جيمس، الذي سجل ثلاثة أهداف في خمس مباريات بالدوري هذا الموسم، من كدمة خلال الفوز 1-صفر على ليستر سيتي في الجولة الماضية، ولم يشارك أمام أستانة في قازاخستان بالدوري الأوروبي، أمس الخميس.
وقال سولشار "دانييل جيمس؟ لا أعرف. لم يتدرب منذ أيام، وأتمنى أن يتعافى ويتدرب معنا، لكنني لست متأكدًا وسنتابع موقفه غدًا".
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