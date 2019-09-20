تونس تواجه الكاميرون وديًا أكتوبر المقبل

قال الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن المنتخب الأول سيستضيف مباراة ودية ضد الكاميرون في شهر أكتوبر المقبل.

واتفق منتخب تونس، صاحب المركز الرابع بكأس الأمم الإفريقية في مصر هذا العام، على مواجهة الكاميرون يوم 12 أكتوبر في استاد رادس.

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وتستعد تونس، تحت قيادة مدربها الجديد منذر الكبير، لبداية مشوارها في تصفيات كأس الأمم الإفريقية التي ستستضيفها الكاميرون في 2021 وتصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وتنافس تونس في تصفيات كأس الأمم ضمن المجموعة العاشرة بجانب ليبيا وتنزانيا وغينيا الاستوائية.