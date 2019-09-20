وتأكد غياب المهاجم باتريك ستشيك ولاعب خط الوسط كيفن كامبل بسبب الإصابة في الكاحل، بينما يكافح مارسيل هالستينبرج للتعافي من إصابة في الفخذ، وغاب إبراهيما كوناتي عن تدريب الفريق بسبب مشاكل في الدورة الدموية.
ويكتنف الغموض موقف المهاجم يوسف بولسن، خاصة وأن زوجته تستعد للولادة، وقال جوليان ناجلسمان مدرب الفريق في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "إنها حامل وتم تحديد موعد الولادة. لا يجب أن نضخم الأمور، بالتأكيد هناك المزيد من الأشياء المهمة في الحياة أكثر من مباراة كرة قدم".
وربما يشارك ماتيوس كونها بدلا من بولسن، في حالة غيابه.
ويعاني أيضا فريق بريمن من العديد من الإصابات ولكن الفريق لم يكن صيدا سهلا لفريق لايبزج من قبل، حيث خسر فريق لايبزج مباراتين وتعادل في مباراة في آخر ثلاث جولات.
كانت هذه تفاصيل خبر لايبزج قد يفتقد للعديد من اللاعبين أمام فيردر بريمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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