الكرملين: الاستعدادات جارية لزيارة رئيس فنزويلا إلى روسيا

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن الاستعدادات جارية لزيارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى روسيا.

وقال بيسكوف، اليوم الجمعة: "إن التحضيرات لهذه الزيارة جارية... تم بحث مثل هذه الاتصالات واللقاءات السياسية المرتقبة على مستوى وزارتي خارجية البلدين".

يُذكر أن الرئيس الفنزويلي أعرب عن رغبته في زيارة روسيا منذ اندلاع الأزمة السياسية في بلاده مطلع العام الجاري، لكن الزيارة لم تتم حتى الآن. وكانت موسكو قد أيدت مادورا في مواجهة زعيم المعارضة خوان جوايدو المدعوم من واشنطن وعواصم أوروبية ودول في أمريكا اللاتينية.