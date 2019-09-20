منشآت النفط الإيرانية تستعد لمواجهة هجمات إلكترونية محتملة

أوعز وزير النفط الإيراني بيجن زنجنه، اليوم الجمعة، بالاستعداد لمواجهة أي هجمات سيبرانية محتملة قد تتعرض لها المنشآت النفطية.

وجاءت تصريحات الوزير الإيراني خلال زيارة قام بها لمنشآت نفطية في جنوب إيران، ويأتي ذلك في وقت تصعد فيه التوتر في منطقة الخليج بعد تعرض منشآت نفطية في السعودية لهجمات السبت الماضي.

واتهمت الولايات المتحدة والسعودية إيران بالمسئولية عن الهجوم على منشأتي النفط في المملكة، والذي أدى إلى انخفاض إنتاج السعودية بنحو 5.7 مليون برميل يوميًا.

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من جهتها نفت طهران تورطها في هذا الهجوم، وحذرت واشنطن والرياض من مهاجمتها.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلًا عن مسئولين أمريكيين، أنه من المقرر أن يعرض البنتاجون اليوم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طيفًا واسعًا من الخيارات العسكرية ضد إيران، وذلك ردًا على هجوم السعودية.