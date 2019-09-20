القوات الأفغانية تستلم المزيد من البنادق المتطورة أمريكية الصنع

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الجمعة، أن قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية ستستلم بنادق أكثر تطورًا من الولايات المتحدة بموجب عقد جديد.
وقالت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان، نقلته وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية، إنها منحت عقدًا جديدًا قيمته 41 مليون و924 ألفًا و594 دولارًا لشركة كولت الصناعية ووست هارتفورد وكونيتيكت لإنتاج بنادق أم 4 وأم 4 أيه 1 كاربين.
وأضاف البيان أن الشركات الأمريكية ستسلم البنادق للقوات المسلحة في أفغانستان وجيبوتي وولايات ميكرونيزيا الموحدة والمجر ولبنان ومقدونيا وجزر مارشال وبالاو وسانت فنسنت وجزر جرينادين وتونس.
وأفادت وزارة الدفاع الأفغانية بأن سيتم تحديد مواقع العمل ومبالغ التمويل مع كل طلب على حده، مضيفة أن الشركات الأمريكية ستكمل إنتاج البنادق وتسليمها حتى 18 سبتمبر 2024.
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