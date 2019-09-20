قبرص: هناك حاجة لإطلاق منظمة إقليمية بشرق البحر المتوسط

قال وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليدس، إن منطقة شرق المتوسط ​​تعد المنطقة الوحيدة في العالم التي ليس لها منظمة إقليمية، مؤكدًا الحاجة لإنشاء مثيلتها بالمنطقة.

وأوضح خريستودوليدس- وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" اليوم الجمعة- أنه خلال الوقت الراهن يوجد هناك منظمات لأوروبا والأمريكتين وآسيا وإفريقيا والعالم العربي، فإن شرق البحر المتوسط ​​تعد المنطقة الوحيدة التي لا توجد بها منظمة إقليمية، مشيرًا إلى أهمية منطقة شرق المتوسط ​​بالنسبة لأوروبا والعالم بأسره.

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وفيما يخص بتوسيع قبرص علاقاتها مع دول منطقة الشرق الأوسط والخليج، أشار وزير الخارجية، بشكل خاص إلى شبكة آليات التعاون الثلاثية مع اليونان وعدد من الدول، مثل مصر والأردن ولبنان وفلسطين، موضحًا أن الطاقة هي المحرك للآليات الثلاثية، واستمرت في كونها واحدة من مبادئها المركزية.

وأوضح خريستودوليدس، أن اتفاقات ترسيم الحدود الموقعة مع دول المنطقة أدت إلى شفافية أكبر مبنية على أساس القانون الدولي، وبناء حدود اقتصادية جديدة، وكذلك إلى إطار جديد للحوار حول هدف مشترك ملموس، مضيفًا "أننا نجري حاليًا مناقشات متقدمة مع بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المهتمة بشكل خاص بمنطقة شرق البحر المتوسط، ​​فيما يتعلق بمشاركتها في بعض خطط التعاون الثلاثي، وأن المناقشات تجري أيضًا مع دول الخليج لإنشاء مثل هذه الآليات ضمن جدول أعمال مخصص".