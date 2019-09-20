خارجية إيطاليا يطالب حكومة بلاده بعدم التقليل من قضية الهجرة

طالب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الجمعة، من الحزب الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم بعدم التقليل من مسألة تدفقات المهاجرين.
وقال دي مايو، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية: "بينما نقوم بأفعال أخرى، هناك دائمًا مسألة الهجرة؛ لأنني لا أريد أن تبدأ هذه الحكومة في التقليل من شأن هذه القضية المعقدة".
وأضاف: "شرعنا في السير على درب بدأ يعطي نتائج ونريد الاستمرار في ذلك؛ نظرًا لتصريحات مسئولين ألمان وفرنسيين ورئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة بأن الحكومة الإيطالية لن تتحمل وحدها مسألة استقبال المهاجرين".
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