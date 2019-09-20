روسيا: منطقة "كالينينجراد" محمية تمامًا ضد أى خطط أمريكية

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن منطقة كالينينجراد بأقصى غرب روسيا محمية جيدًا ضد أى خطط أمريكية، وذلك ردًا على تصريحات أحد الجنرالات الأمريكيين حول إمكانية تقويض منظومة الدفاع الجوي الروسية في إقليم كالينينجراد.

وذكرت الوزارة- في بيان لها اليوم الجمعة- أن جميع طياري حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذين يقتربون من الحدود الجوية الروسية في بحر البلطيق، يعرفون جيدًا إمكانيات وقدرات نظام الدفاع الجوي في منطقة كالينينجراد، مؤكدًا أن هذه القدرات تشمل الاكتشاف والمتابعة للأهداف المعادية وتحييد وإسقاط أي أهداف جوية إذا لزم الأمر.

وكانت صحيفة (بريكينج ديفينس) الأمريكية قد نقلت عن قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، جيفري لي هاريجان، اليوم الجمعة، قوله "إن وزارة الدفاع الأمريكية طورت خطة لتدمير أنظمة الدفاع الجوي في مقاطعة كالينينجراد الروسية في حال حدوث عدوان من طرف روسيا"، مشيرًا إلى أن هذه الخطة تتضمن عملية عسكرية شاملة مع هجمات مشتركة من الجو والبر والبحر والفضاء، بجانب هجمات في الفضاء الإلكتروني والحرب الإلكترونية.