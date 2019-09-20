الشرطة الأمريكية تطارد مسلحين بعد إطلاق نار في واشنطن

تواصل قوات الأمن الأمريكية البحث عن مشتبهين اثنين في إطلاق نار تسبب في مقتل شخص واحد وإصابة 5 آخرين، اليوم الجمعة، بالعاصمة واشنطن.

ويعتقد أن المشتبه بهما يحملان بندقية هجومية استخدماها في إطلاق النار الذي وقع على بعد 3 كيلومترات فقط من البيت الأبيض.

وأكدت الشرطة في بيان لها رصد مشتبهين في سيارة "نيسان سيدان"، فيما يواصل المحققون استجواب الشهود وفحص كاميرات المراقبة.

وكان المسئول في شرطة واشنطن، ستيوارت إمرمان، قال في تصريحات لوسائل إعلام محلية اليوم إن 6 أشخاص وجدوا مصابين بإطلاق أعيرة نارية، أحدهم كان قد فارق الحياة.

يذكر أن عمليات إطلاق النار العشوائية في الولايات المتحدة صارت موضوعا جدليا يختلف حوله مرشحو الرئاسات في البلاد، وقد صرح المرشح الديمقراطي لانتخابات 2020 الرئاسية، بيتو أورورك، بأنه سيأمر بمصادرة البنادق الهجومية في حالة انتخابه.