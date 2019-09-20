مطالبات بحق تقرير مصير الشرق.. وقيادي يدافع

الخرطوم: سعاد الخضر

دافع القيادي بحزب المنبر الديمقراطي القومي فيصل يس عن مطالب منح الشرق حق تقرير المصير التي دعت لها جماهير من ولاية كسلا أمس، واعتبر أن تلك المطالب ناتجة عن ممارسة سياسية متراكمة.

وقال في حديثه لـ(الجريدة): ( الجماهير قالت بشكل واضح انتهى عهد الجمعية السرية التي تستخدم القوى السياسية كغطاء لتحالفها مع الإمبريالية العالمية التي تحكم السودان).

وشدد على أن الثورة يجب أن تؤدي الى تغيير كامل ليحكم السودان عبر مشاركة واسعة، وقلل من رهان حكومة الفترة الإنتقالية على التكنوقراط واعتبر انها حجة للانفراد بصندوق وضع السياسيات الوطنية ، وحذر من نتائج احتكار ادارة البلاد دون مراعاة التنوع الإثني والعرقي فيها لجهة أنه سيؤدي الى مزيد من التصعيد والإحتقان ورأى أنه سيولد خيارات حتمية ووجودية .