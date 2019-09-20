حمدوك يعلق بشأن دعوة “غوتيريش” شطب السودان من قائمة الإرهاب

الأناضول / رحب رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الجمعة، بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الداعية لإلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب.

وكتب حمدوك على صفحته الرسمية عبر “فيسبوك:”سعدت برؤية رسالة التضامن والموقف القوي مع شعب السودان والإلتزام لمساندة الديمقراطية الذي طال انتظاره في البلاد”، ومطالبة “غوتيريش بالغاء تصنيف السودان كدولة راعية للأرهاب، وإزالة جميع القيود والعقوبات المفروضة”.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لسعي الأمين العام للأمم المتحدة لحشد الدعم للتعلب على الوضع الاقتصادي ودعم حقوق الإنسان بالسودان.

والأربعاء، دعا غوتيريش إلى إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب وإزالة جميع القيود والعقوبات المفروضة عليه بسرعة.

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وعبر في مؤتمر صحفي الأربعاء بمناسبة الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة عن أمله أن يكون هناك حشد كبير لدعم السودان للتغلب على الوضع الاقتصادي الصعب للغاية الذي يعاني منه.

ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997.

لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة “الدول الراعية للإرهاب”، المدرج عليها منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.

وبدأت في السودان، يوم 21 أغسطس/ آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من قوى التغيير والمجلس العسكري.