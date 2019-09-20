استقالة (عسكوري) تهز الحركة الشعبية قطاع الشمال

التاريخ: 20-سبتمبر-2019
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هزت استقالة مفاجئة لأحد أعتق أعمدة الحركة الشعبية قطاع الشمال جناح مالك عقار صفوف الحركة.
ودفع القائد علي عسكوري وهو نائب رئيس الحركة باستقالته أمس، بينما قال المتحدث الرسمي باسم الحركة السابق مبارك أردول على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، إن هنالك خللاً في الحركة.
وقدم عسكوري استقالته بحسب صحيفة الإنتباهة، بسبب ابتعاد الحركة عن خطها الثوري، والمساومة على مبادئها، وقال “الحركة الشعبية تنكرت لمبادئها الأساسية مداه في ممارستها الإقصائية في الجبهة الثورية ضد تجمع المتأثرين بالسدود، وتلاحظ ذلك في التراجع المريع عن شعاراتها الأساسية”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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