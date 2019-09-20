دعوة من الإمارات لوزير الخارجية لزيارة أبوظبي

التاريخ: 20-سبتمبر-2019 فى : أخبار 42 مشاهدة تلقت وزير الخارجية أسماء عبد الله دعوة من دولة الإمارات لزيارة أبوطبي، مقدمة من وزير الخارجية الإماراتي. وقال السفير الإماراتي حمد محمد في تعميم صحافي باسم المتحدث الرسمي للوزارة، إن أبوظبي نقلت لوزير الخارجية المساهمة في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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