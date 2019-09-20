موالون للنظام المباد ينشطون في شراء أراضٍ

التاريخ: 20-سبتمبر-2019 فى : أخبار 12 مشاهدة Advertisements كشف صاحب أحد مكاتب العقارات بمنطقة أبو آدم بالخرطوم عن حركة شراء للعقارات من أشخاص محددين لم يكشف عنهم موالون للنظام المباد. بالمقابل شهدت أسواق العقارات حالة ركود في حركتي البيع والشراء، وذكر صاحب المكتب أمجد بحسب صحيفة الإنتباهة أمس، أن الموالين للنظام المباد يمتلكون كمية كبيرة من الأراضي والعقارات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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