عودة السرقات لمطار الخرطوم.. سرقة هاتفين حديثين بطريقة مثيرة

قيدت سلطات مطار الخرطوم أكثر من (21) بلاغاً خلال فترة قدرها أربعون يوماً. وكشفت مصادر عن عودة ظاهرة السرقات مجدداً بصورة مكثفة بمطار الخرطوم رغم انتشار الكاميرات.

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وفي السياق نفسه كشفت مصادر عن آخر أربعة بلاغات قبل أسبوع كانت عبارة عن سرقات لملبوسات وعطور وكريمات نسائية تخص محامية قادمة من الدوحة، بينما حادثان آخران لمغتربين اثنين قادمين من الإمارات عبر طيران فلاي دبي أحدهما تعرض لسرقة جهاز آيفون والآخر تعرض لسرقة هاتفين حديثين وضعهما على كاونتر المطار بغرض تجميع أغراضه وعندما التفت إليهما لم يجدهما.

وأوضحت المصادر أنه في إحدى رحلات (بدر) اكتشفت إحدى السيدات اختفاء هاتفين بقيمة (85) ألف جنيه. وأكدت المصادر أن تلك السرقات مجهولة ولا يعرف موقع حدوثها إن كان على متن الطائرة أو في المنطقة ما بين الطائرة والسير، ولفتت إلى انعدام كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة بإحدى المراحل ما بين الطائرة والسير، بحسب صحيفة الإنتباهة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)