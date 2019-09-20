ليونيل ميسي يطلق إسمه تجارياً على خطى رونالدو

أطلق ليونيل ميسي، مجموعة ملابس للمصممة فيرجينيا هيلفيجر مستوحاة من حياته وتجمع بين ألوان برشلونة والأرجنتين.

أكدت ذلك المصمة أثناء إطلاق المجموعة في برشلونة، وأشارت إلى أنها مصنوعة من أنسجة "عملية" وتسعى لنقل الحامض النووي "لكرة القدم ولماضي ليونيل".

وقالت الخميس: "هدفنا هو أن نظل أوفياء لرمز ليو وتجاوز قيود كونه أيقونة كرة قدم عالمية ورياضي ملهم داخل وخارج الملعب".

Advertisements

حملت معظم ملابس المجموعة تقريباً تفاصيل مثل الرقم 10 أو شعار باسم ميسي، وتتنوع بين قمصان وقمصان بولو وسراويل وسترات بأسعار تتراوح بين 40 و200 دولار.

وأكدت ماريا سول ميسي شقيقة لاعب برشلونة خلال إطلاق المجموعة أن "كل الأسرة كانت منخرطة في المشروع" وأن المجموعة "تتلاعب بالألوان التي تمثل ليو: ألوان الارجنتين وبرشلونة".

وستكون الملابس متاحة حصرياً في متجر TheMessiStore.com عبر الإنترنت.