بورصة طوكيو تحقق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

حققت بورصة طوكيو اليابانية مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بنهاية التعاملات اليوم الجمعة، مع التوقع بأن يقوم البنك المركزي الياباني بمواكبة البنوك المركزية الأخري بتقديم تيسيرات فى السياسة النقدية الشهر المقبل.

وارتفع مؤشر نيكي 0.16 بالمئة إلى 22079.09 نقطة. وارتفع المؤشر القياسي 0.4 بالمئة هذا الأسبوع، بصعود 122 سهما على المؤشر نيكي مقابل انخفاض 97 سهما.

وثبت بنك اليابان على السياسة النقدية دون تغيير أمس الخميس لكنه ألمح إلى استعداده لتوسيع التحفيز الشهر القادم عبر إصدار تحذير أقوى من المخاطر الخارجية التي تهدد الاقتصاد المعتمد على التصدير.

وقاد سهم راكوتين قائمة الأسهم المرتفعة بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي إذ صعد 3.94 بالمئة، وتلاه سهم سوزوكي موتور الذي ربح 3.72 بالمئة وزاد سهم دينا 2.80 بالمئة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.04 بالمئة إلى 1616.23 نقطة.

وبلغ حجم التداولات على المنصة الرئيسية ببورصة طوكيو 1.46 مليار ين، بارتفاع عن المتوسط البالغ 1.15 مليار ين في الثلاثين يوما الأخيرة.

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وصعد مؤشر نيكي في مستهل التعاملات 0.39 في المئة مسجلا 22130.74 نقطة، في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.41 في المئة ليصل إلى 1622.30 نقطة.