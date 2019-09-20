اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2019م هذا الصباح

أخبار اليوم:

حمدوك يصدر قرارات بإعفاء وكيلي وزارتي التعليم العالي والخارجية ومدير وحدة تنفيذ السدود

استقالة مدراء ٣٢ جامعة حكومية وقرارات بالاعفاء والتعيين وإنهاء الانتداب بوزارة التعليم العالي

الصحة : ارتفاع اصابات الكوليرا الى ١٢٤ حالة منها ٢٣ حالة بولاية سنار

اغتيال ضابط بالجيش واثنين من المواطنين وجرح آخرين في كمين مسلح بقريضة في جنوب دارفور

بلاغ بالقتل العمد ضد المعزول البشير وامر قبض ضد (قوش)

رئيس التحرير يكتب (نقطة نظام) : صلاح بن البادية الذي رحل

الانتباهة

إقالات بالجملة في أجهزة الدولة

وزير العدل: وجدت وثيقتين دستوريتين في الوزارة

حمدوك: تهم أخرى في مواجهة المعزول

عودة السرقات في مطار الخرطوم وتدوين”21″ بلاغًا

“36” مدير جامعة حكومية يستقيلون استباقًا لإقالتهم

إقالة قيادات عليا بالغاز والنفط والمعادن

القبض على مدير جامعة البحر الأحمر بتهم الفساد وهروب المدير المالي

الجريدة

مليونية تطالب بمحاكمة رموز النظام وأمر قبض في مواجهة قوش

وزير العدل يقرّ بوجود وثيقتين دستوريتين ويوصي بإلغاء قانوني النظام العام وجهاز الأمن

العثور على مليون دولار بحوزة نجل مسؤول كبير بالقصر الجمهوري

مطالبات بحق تقرير مصير الشرق وقيادي يدافع

ثوار القضارف يتهمون الوطني المخلوع بنهب السوق وإثارة الفوضى

لجنة العمل الميداني بقوى الحرية والتغيير تستنكر حالة الإفلات من العقاب في ظلّ الحكومة المدنية

الصيحة

استقالة”32″ مدير جامعة وإقالة وكيلي الخارجية والتعليم العالي ومدير السدود

إلغاء الوحدات الجهادية وإعفاء قيادات شركات النفط والغاز والمعادن

والي جنوب دارفور يكشف تفاصيل أحداث قريضة ومقتل مواطنين وضابط بالجيش

قرار بتبعية جهاز تنظيم الاتصالات والبريد لمجلس السيادة

إطلاق سراح عدد من سجناء الحركات المسلّحة

وزراء أثاروا جدلاً وآخرون..الحكومة الانتقالية”10″ أيام بين”الأداء” و”الرجاء”

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السوداني

موجة إقالات واستقالات عاصفة

وزير العدل يكشف عن وجود نسختين من الوثيقة الدستورية

تدوين بلاغ بالقتل العمد ضد البشير وقوش

“وصفوا تصريحات الوزيرة بالمستفزّة..مديرو الجامعات الحكومية..تفاصيل استقالات جماعية

وزيرة الخارجية: التجربة الإماراتية في الحكم”ملهمة”

إحباط تهريب عملات أجنبية بمطاري الخرطوم وبورتسودان

حمدوك: السعودية في قلب ووجدان السودانيين

وزير الطاقة: انخفاض في إنتاج النفط

التيّار

وجدي صالح بـ”التيار”: أمر قبض في مواجهة صلاح قوش

وزير العدل: فتوى بأحقّية السيادي في تعيين رئيس القضاء والنّائب العام

حلّ الوحدات الجهادية بالجامعات وقبول استقالة”36″ مديرًا

القضارف: الجماهير تصل لـ”مقرّ الوالي” وتطالبه بالاستقالة

قرار مرتقب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول فضّ الاعتصام

الوطن:

استقالة مديري “32” جامعة حكومية والوزيرة “تشكرهم”

مظاهرات حاشدة في الخرطوم للمطالبة بمحاكمة رموز النظام المعزول

حل مجالس إدارات الشركات العاملة في قطاعات النفط والكهرباء والتعدين

وزير العدل يكشف عن وجود نسختين من الوثيقة الدستورية

الإمارات تجدد حرصها على تعزيز العلاقات الثنائية مع السودان إسقاط عقوبة الإعدام عن “8” من منسوبي حركة عبد الواحد

آخر لحظة:

حمدوك: هدفنا تفكيك الدولة العميقة بلا ثأر ولا عداءات

وزير العدل: اتجاه لإلغاء قانوني النظام العام والأمن

استقالة جماعية لمديري (32) جامعة حكومية

رئيس الوزراء: البشير سيحاكم على تهم غير الفساد المالي

إعفاء وكيلي الخارجية والتعليم العالي ومدير السدود

البرهان يُحوِّل الاتصالات من وزارة الدفاع لـ (السيادي)

حل مجالس إدارات شركات النفط والكهرباء والتعدين.