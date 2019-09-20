ضبط عيادة عشوائية يديرها (أجنبي) في مايو

التاريخ: 20-سبتمبر-2019
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تمكنت مباحث حماية المستهلك من ضبط عيادة عشوائية بمنطقة مايو الحارة السابعة جنوب الخرطوم، ونقلت مصادر ان معلومات توافرت لدى الشرطة بأن عيادة تدار بواسطة شخصين غير مؤهلين، وفور المعلومات تم تشكيل قوة من مباحث حماية المستهلك وإدارة المؤسسات العلاجية، وتمت مداهمة العيادة وبداخلها تمكنت المباحث من القبض على متهمين أحدهما أجنبي يعمل طبيباً بالعيادة ويمارس مهنة الطب وهو غير مؤهل، بينما الآخر يعمل كطبيب صيدلانى وموظف استقبال فى ذات الوقت، وهو غير مؤهل للعمل كصيدلانى، وبتفتيش العيادة تم ضبط أدوية وعقاقير مخزنة بطريقة عشوائية بجانب أن بعضها منتهى الصلاحية، وبالتحقيق اتضح إن العيادة وبحسب صحيفة الإنتباهة، تمارس نشاطها منذ عام 1997.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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